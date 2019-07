Οι 16 Grand Slam τίτλοι του Τζόκοβιτς!

Τους 16 τίτλους Grand Slam έφτασε στο Wimbledon 2019 ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος που είναι και θα παραμείνει για μεγάλο διάστημα στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης έχει κερδίσει 7 Australian Open (ρεκόρ), 5 Wimbledon, 3 Us Open και 1 Roland Garros.

Είναι ακόμη 3ος στη σχετική λίστα αφού στην 1η θέση είναι ο Φέντερερ με 20 και στη 2η ο Ναδάλ με 18.

Επίσης αυτός ήταν ο 75ος τίτλος του Τζόκοβιτς στο Tour σε 109 τελικούς.

Αναλυτικά οι τίτλοι του σε Grand Slam (16/25):

1. 2008: Australian Open

2. 2011: Australian Open

3. 2011: Wimbledon

4. 2011: US Open

5. 2012: Australian Open

6. 2013: Australian Open

7. 2014: Wimbledon

8. 2015: Australian Open

9. 2015: Wimbledon

10. 2015: US Open

11. 2016: Αustralian Open

12. 2016: Roland Garros

13. 2018: Wimbledon

14. 2018: US Open

15. 2019: Australian Open

16. 2019: Wimbledon