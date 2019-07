Το... καπέλο στον Ρότζερ Φέντερερ έβγαλε ο Νόβακ Τζόκοβιτς στις δηλώσεις του πριν από την απονομή.

Ο Σέρβος παραδέχτηκε πως στα 37 του ο Ρότζερ έδειξε την κλάση του ενώ μίλησε και για την οικογένεια του.

«Αν δεν ήταν ο πιο συναρπαστικός τελικός που έχω παίξει ήταν σίγουρα στο top-3. Έπαιξα κόντρα σε ένας από τους καλύτερους όλων των εποχών και τον οποίο σέβομαι. Είχαμε και οι δύο την ευκαιρία να τελειώσουμε το παιχίδι. Είναι περίεργο να παίζεις τάι μπρέικ μετά το 12-12.

Ο Ρότζερ έδειξε σε όλους ότι στα 37 σου δεν έχεις τελειώσει. Όταν ήμουν μικρός σαν παιδί ονειρευόμουν να συμμετάσχω σε αυτό το τουρνουά και να το κατακτήσω μία φορά. Έβαζα διάφορα αντικείμενα στο δωματιό μου και ονειρεόυμουν να το κατακτώ. Είναι ξεχωριστό να είναι εδώ η οικογένεια και ο γιος μου. Αυτό είναι για την σύζυγό μου και την κόρη μου. Το να έχω εδώ τους γονείς μου μαζί μου ήταν ένα όνειρο», είπε ο "Νόλε".

"When I was a boy... I used to make the trophies out of different materials in my room"@DjokerNole's childhood dream has become a reality for a fifth time...#Wimbledon pic.twitter.com/fpRYRIE9BA

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019