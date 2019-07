Όταν παίζει αντίπαλος ο Ναδάλ με τον Φέντερερ είναι λογικό να συμβούν πολλά και ωραία πράγματα μέσα στο κορτ.

Είναι αλήθεια πως και οι δυο έδωσαν... ρέστα στον ημιτελικό και πήραν φοβερούς πόντους ο ένας από τον άλλον!

Τα ράλι... έδιναν και έπαιρναν και τα χειροκροτήματα ήταν πολύ... πυκνά.

Για δείτε έναν κορυφαίο πόντο από τον Ρότζερ Φέντερερ που είναι 38 ετών και άλλο έναν από τον Ράφα Ναδάλ!

"That's amazing!" @RogerFederer was at his supreme best to reach another #Wimbledon final... pic.twitter.com/MonE1xVsN8

— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2019