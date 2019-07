Μια ημέρα έμεινε για τους κρίσιμους προημιτελικούς αγώνες στο Wimbledon και οι κορυφαίοι τενίστες στον κόσμο χωρίς άγχος προπονήθηκαν στις εγκαταστάσεις του τουρνουά.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε μάλιστα πριν από την προπόνηση της Τετάρτης και μια ωραία συνάντηση από τα παλιά.

Είδε τυχαία και συνομίλησε μαζί του με τον θρυλικό και νεαρότερο νικητή του Wimbledon τον Μπόρις Μπέκερ ο οποίος είναι σχολιαστής σε τηλεοπτικά δίκτυα.

Eyes on the prize@rogerfederer working hard on the #Wimbledon courts today pic.twitter.com/yNbmKIt7mu — ATP Tour (@ATP_Tour) 9 Ιουλίου 2019