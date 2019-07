Για 2η φορά στην καριέρα της η Σιμόνα Χάλεπ θα παίξει στα ημιτελικά του Wimbledon.

Η Ρουμάνα τενίστρια κέρδισε με 7-6 (4), 6-1 την Κινέζα Ζανγκ και θ' αγωνιστεί την Πέμπτη με τη νικήτρια του αγώνα Μούτσοβα-Σβιτολίνα για μια θέση στον τελικό.

Το 2014 είχε παίξει και πάλι στον ημιτελικό αλλά είχε αποκλειστεί από την φιναλίστ Eugenie Bouchard.

Το Νο7 του κόσμου κέρδισε το παιχνίδι σε 1.27 και είχε 74-61 πόντους και 13-29 αβίαστα λάθη.

Οι winners ήταν 22-17 για την Κινέζα αλλά η Χάλεπ είχε 3/6 μπρέικ πόιντ και η Ζανγκ 1/5.

A semi-finalist once again…@Simona_Halep defeats a spirited Shuai Zhang 7-6(4), 6-1 to make the #Wimbledon final four for the first time since 2014 pic.twitter.com/IVGkZ9Njxl

— Wimbledon (@Wimbledon) 9 Ιουλίου 2019