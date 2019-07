Για 11η φορά σε 15 συμμετοχές ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι στα προημιτελικά του Wimbledon.

Ο Σέρβος που έχει κερδίσει 4 φορές τον τίτλο και είναι το φαβορί του 2019 κέρδισε με 6-3, 6-2, 6-3 τον Ουμπέρ και θα παίξει στους "8" με τον Νταβίντ Γκοφέν.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 1.42. Ο Τζόκοβιτς κέρδισε 91 πόντους και ο αντίπαλος του 60 ενώ 25-20 winners και 14-34 αβίαστα λάθη.

Είχε 5/9 μπρέικ πόιντ και ο αντίπαλος του 0/0.

"He'll be a hard man to beat"@DjokerNole continues to impress, defeating Ugo Humbert 6-3, 6-2, 6-3 to progress to his 11th #Wimbledon quarter-final pic.twitter.com/LNx4y1vuCt

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2019