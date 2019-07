Μέρα και αυτή για το γυναικείο ταμπλό;

Νωρίς το μεσημέρι αποκλείστηκε στον 4ο γύρο του Wimbledon το Νο1 Άσλεϊ Μπάρτι και λίγες ώρες αργότερα έμεινε εκτός και η Καρολίνα Πλίσκοβα που είναι στο Νο3.

Έτσι συμπληρώθηκε το... τρίο αφού στον 1ο γύρο είχε μείνει εκτός το Νο2 Ναόμι Οσάκα.

Ιστορία όμως έγραψε η 22χρόνη Καρολίνα Μούτσοβα από την Τσεχία.

Η νεαρή στην πρώτη της συμμετοχή στο Wimbledon έκανε την μεγάλη έκπληξη και θα παίξει στους "8".

Μετά από 3 ώρες και 17' η Μούτσοβα απέκλεισε την Καρολίνα Πλίσκοβα κερδίζοντας την με 4-6, 7-5, 13-11.

Η νικήτρια είχε 146-140 πόντους, 54-51 winners, 43-39 αβίαστα λάθη και 14-7 άσους. Αυτή είναι η πρώτη της νίκη απέναντι σε παίκτρια του top10.

Στον επόμενο γύρο θα παίξει με την Ελίνα Σβιτολίνα.

"She cannot believe it!"

World No.68 Karolina Muchova digs deep to send out the No.3 seed Karolina Pliskova 4-6, 7-5, 13-11 in three hours and 16 minutes to advance to the quarter-finals at a Grand Slam for the first time…#Wimbledon pic.twitter.com/xoM7inBrTH

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2019