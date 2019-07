Μετά από σχεδόν 3 ώρες αγώνα και όχι με την καλύτερη του εμφάνιση ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεπέρασε το εμπόδιο του Χούμπερτ Χουρκάτς και συνεχίζει στον 4ο γύρο του Wimbledon.

Ο περσινός νικητής κέρδισε με 7-5, 6-7 (5), 6-1, 6-4 τον Πολωνό και θα είναι για 12η φορά στους "16".

Στον επόμενο γύρο θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Αλιασίμ-Ούμπερτ που ακολουθεί...

O Τζόκοβιτς είχε 144-122 πόντους, 4/17 μπρέικ πόιντ έναντι 0/3, 45-48 winners και 39-41 αβίαστα λάθη. Ο αντίπαλος του είχε 13-9 άσους.

The hunt for a fifth title continues…

Defending champion @DjokerNole is into the #Wimbledon fourth round for the 12th time after beating Hubert Hurkacz pic.twitter.com/V42C3B892o

— Wimbledon (@Wimbledon) 5 Ιουλίου 2019