Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Wimbledon o Άντι Μάρεϊ.

Ο κορυφαίος τενίστας μαζί με τον Ερμπέρ κέρδισαν με 4-6, 6-1, 6-4, 6-0 τους Μ.Κόπιλ/Ου.Ουμπέρ και πέρασαν στον 2ο γύρο στο διπλό.

Ο Μάρεϊ θυμίζουμε ότι θα παίξει και στο διπλό μικτό μαζί με την Σερένα Ουίλιαμς.

Six months ago, we weren't sure if we'd ever see this again...but now @andy_murray is back playing at The Championships

He and Pierre-Hugues Herbert take on Ugo Humbert and Marius Copil in the men's doubles #Wimbledon pic.twitter.com/tURx1jnF1X

— Wimbledon (@Wimbledon) 4 Ιουλίου 2019