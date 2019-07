Στην πρώτη του συμμετοχή στο Wimbledon ο 18χρόνος Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ είναι ήδη στον 3ο γύρο!

Ο Καναδός που έχει γεννηθεί στις 8/8/2000 και είναι ένα από τα νέα "αστέρια" του τένις κέρδισε με 6-3, 4-6, 6-4, 6-2 τον Γάλλο Μοτέ και θα παίξει στη συνέχεια με τον επίσης Γάλλο Ούγκο Ούμπερτ.

Στον 3ο γύρο θα παίξει και το Νο4 του ταμπλό Κέβιν Άντερσον ο οποίος νίκησε με 6-4, 6-7 (5), 6-1, 6-4 τον Τιπσάρεβιτς και θα παίξει με τον Πέγια.

Ο Μεντβέντεφ από την πλευρά του επικράτησε με 6-7 (6), 6-1, 6-4, 6-4 του19 χρόνου Αυστραλού Αλεξέι Ποπίριν και θ' αγωνιστεί με τον Γκοφέν.

A teenager going places…

18-year-old Canadian @felixtennis is into the third round at #Wimbledon after beating Corentin Moutet in four sets pic.twitter.com/Sokk1LnPXl

— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2019