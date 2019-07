Την ευκαιρία να τα πει για λίγο με τον Ρότζεφ Φέντερερ είχε η Κόκο Γκάουφ.

Η 15χρόνη Αμερικανίδα που απέκλεισε στον 1ο γύρο του Wimbledon τη Βένους Ουίλιαμς ετοιμαζόταν για την προπόνηση της και ξαφνικά ... πάγωσε!

Είδε τον Ελβετό "Βασιλιά" του τένις να την πλησιάζει και να της μιλάει!

Εκείνη ... τρελάθηκε και δεν πίστευε ότι αυτός ο αθλητής με τους 102 τίτλους καριέρας σταμάτησε να την χαιρετήσει.

Yeah, we got that on camera! @CocoGauff meets @rogerfederer! pic.twitter.com/ir204b88f2

— WTA (@WTA) 3 Ιουλίου 2019