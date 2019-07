Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι προέκυψε στο πρόγραμμα της 4ης Ιουλίου στο Wimbledon και στο ταμπλό των ανδρών.

Ο Νικ Κύργιος περίμενε και θα έχει τελικά αντίπαλο τον Ράφα Ναδάλ στον 2ο γύρο του τουρνουά.

Ο Ισπανός κάτοχος των 18 τίτλων Grand Slam κέρδισε με 6-3, 6-1, 6-3 σε 2'01 τον Ιάπωνα Σουγκίτα και συνεχίζει στον 2ο γύρο.

Αυτή ήταν η 49η νίκη του Ναδάλ στο Wimbledon και απέναντι στον Κύργιο θα διεκδικήσει τον 50η.

Στα μεταξύ τους παιχνίδια έχουμε ισοπαλία (3-3) με τον Νικ να έχει κερδίσει το μοναδικό αγώνα στο Wimbledon αλλά και τον μοναδικό στο 2019.

Εκτός συνέχειας έμεινε ο Γκαέλ Μονφίς που ηττήθηκε με 6-7(6), 3-6, 6-4, 7-5, 3-0 από τον Χουμπέρτ αφού αποσύρθηκε στο τελευταίο σετ αλλά και ο Ντιμιτρόφ που έχασε με 2-6, 3-6, 7-6(4), 6-3, 6-1 από τον Μουτέτ.

