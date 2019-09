Η μυθική Σερένα έχει γενέθλια! (vid)

Μια ημέρα σαν τη σημερινή (26/9) γεννήθηκε η Σερένα Ουίλιαμς η οποία είναι από τις σπουδαιότερες τενίστριες όλων των εποχών και η σημαντικότερη εν ενεργεία.

Η Αμερικανίδα έκλεισε τα 38 της και συνεχίζει να γράφει ιστορία στα κορτ αλλά και εκτός...

Είναι μητέρα της μικρής Ολυμπίας, είναι η πιο πλούσια αθλήτρια στον κόσμο για το 2019, συμμετέχει σε επιδείξεις μόδας και οι Αμερικανοί την έχρισαν την πιο καλοντυμένη αθλήτρια.

Στα κορτ μέσα στο 2019 έφτασε σε 2 τελικούς Grand Slam αλλά έχασε και στους 2. Στο Wimbledon και στο US Open.

Στα 38 της είναι ακόμη στο top-10 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει φτάσει στους 72 τίτλους καριέρας. Οι 23 από αυτούς είναι Grand Slam και είναι η παίκτρια με τα περισσότερα στην open era.

Έχει 4 χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι η πιο επιτυχημένη Αφροαμερικανίδα τενίστρια.

38 years and still going strong.

