Για πρώτη φορά μετά από το 2000 ένας Ρώσος τενίστας θα παίξει στον τελικό του US Open.

O "δράστης" είναι ο Ντανίλ Μεντβέντεφ ο οποίος κέρδισε με 7-6 (5), 6-4, 6-3 τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ στον ημιτελικό και μετά από τον Μαράτ Σάφιν θα είναι στον τελικό στο τουρνουά της Νέας Υόρκης.

Αυτή θα είναι και η πρώτη του συμμετοχή σε τελικό Grand Slam στην 2η συμμετοχή του στο US Open μέσα σε μια χρονιά όπου ο Ρώσος είναι ήδη στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει κερδίσει και τίτλο σε τουρνουά Masters.

Ο 23χρόνος τενίστας από τη Ρωσία θα παίξει στον τελικό της Κυριακής (23:00) με τον νικητή του ημιτελικού Ναδάλ-Μπερετίνι και όνειρο του είναι να πετύχει ότι και ο Σάφιν το 2000, να κερδίσει τον τίτλο!

Για την ιστορία ο τελικός αυτός θα είναι ο 4ος συνεχόμενος του στην Αμερική μέσα σε λίγες εβδομάδες! Έχασε στην Ουάσινγκτον και στο Citi Open από τον Κύργιο, ηττήθηκε στο Rogers Cup από τον Ναδάλ, κέρδισε τον Γκοφέν στο Cincinnati Open και τώρα έρχεται και ο τελικός στη Νέα Υόρκη.

To 1o σετ ανοίγει με μπρέικ του Μεντβέντεφ (1-0) αλλά ο Ντιμιτρόφ θα του το πάρει πίσω στο 4ο γκέιμ ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Ο Βούλγαρος θα προηγηθεί με 3-4 και 4-5 αλλά ο Ρώσος θα ισοφαρίσει σε 5-5. Το 11ο γκέιμ πάει στον Ντιμιτρόφ αλλά στο 12ο ο Μεντβέντεφ του "σβήνει" σετ πόιντ και μπρέικ ποιντ και ισοφαρίζει σε 6-6 στέλνοντας το σετ στο τάι μπρέικ.

Θα ξεκινήσει με 0-2 ο Ντιμιτρόφ αλλά ο Μεντβέντεφ με μίνι μπρέικ θα προηγηθεί με 3-2. Θα φτάσει στο 5-3 αλλά αυτή τη φορά ο Βούλγαρος θα φέρει το παιχνίδι στα ίσια (5-5).

Σ' εκείνο το σημείο ο Ρώσος είναι πιο ψύχραιμος και κερδίζει με 7-5 σε 1.01'.

Ο Μεντβέντεφ είχε 1/2 μπρέικ πόιντ και ο αντίπαλος του 1/4. Οι winners στο 1ο σετ ήταν 14-7 για τον Ντιμιτρόφ ενώ αυτός έχει και λιγότερα αβίαστα λάθη (18-15).

Στο 2ο σετ ο Ντιμιτρόφ θα κάνει μπρέικ (0-1) αλλά θα του το πάρει αμέσως πίσω ο Μεντβέντεφ για να ισοφαρίσει σε 1-1.

Με νέο μπρέικ ο Ρώσος θα πάρει προβάδισμα με 3-1! Ο Βούλγαρος με μπρέικ θα μειώσει σε 3-2 και θα φέρει το σετ στα μέτρα του (3-3).

Σε 6 γκέιμ έχουμε ήδη 4 μπρέικ. Με ψυχραιμία ο Ρώσος θα φτάσει στο 4-3 αλλά θα ισοφαριστεί σε 4-4. Ο Μεντβέντεφ κερδίζει με άσο το 9ο (5-4) το οποίο ξεπέρασε τα 10'! Τελικά θα φτάσει στο 6-4 και στο 2-0 στα σετ.

Στο 3ο σετ ο Ρώσος με μπρέικ θα προηγηθεί με 3-1 και στη συνέχεια με 4-1 και είναι αποφασισμένος να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Βούλγαρος θα μειώσει σε 5-2, στο 8ο γκέιμ θα "σβήσει" 2 ματς πόιντ του Μεντβέντεφ και θα φτάσει στο 5-3.

Ο Ντανίλ όμως θα κερδίσει το 9ο και θα νικήσει με 3-0 σετ τον αγώνα.

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 2.38. Ο Μεντβέντεφ είχε 10-2 άσους και 5/9 μπρέικ πόιντ έναντι 3/9. Οι winners ήταν 39-22 για τον Βούλγαρο και τα αβίαστα λάθη 46-40 με τον Ντιμιτρόφ να έχει τα περισσότερα.

Ο Μεντβέντεφ πήρε 112 πόντους και ο Ντιμιτρόφ 101.

