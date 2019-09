Με σπουδαία εμφάνιση και με ψυχραιμία και μυαλό 30χρόνης η 19χρόνη Μπιάνκα Αντρεέσκου κέρδισε με 6-3, 7-5 την Σερένα Ουίλιαμς στον τελικό του US Open και κέρδισε τον 1ο τίτλο Grand Slam της καριέρας της στην πρώτη της συμμετοχή!

Η νεαρή Καναδή που θα είναι στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης την Δευτέρα κυριάρχησε απόλυτα απέναντι στην σπουδαία Αμερικανίδα η οποία ηττήθηκε για 4 σερί τελικό σε Grand Slam και για 2ο μέσα στο 2019 μετά από την ήττα της από την Χάλεπ στο Λονδίνο.

Η Σερένα ηττήθηκε από μια Ρουμάνα στο Wimbledon και έχασε από μια Καναδή με γονείς από την Ρουμανία η οποία θα μπορούσε να είναι και κόρη της. Η Αντρεέσκου κερδίζει για 8 φορά σε 8 αγώνες παίκτρια του top-10 μέσα στο 2019 και γράφει ιστορία.

Είναι η πρώτη τενίστρια από τον Καναδά που κερδίζει Grand Slam! Η Ουίλιαμς έχει πλέον 6/10 τελικούς στο US Open και θα παραμείνει έχοντας όμως για παρέα την Κρις Έβερτ στην κορυφή στους τίτλους στην open era.

Αυτή ήταν η 13η νίκη στη σειρά για την Αντρεέσκου η οποία μέσα στο 2019 έχει κερδίσει το Indian Wells, το Rogers Cup αλλά και το US Open.

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 1.39. Η Σερένα είχε 33 winners έναντι 18 αλλά και 33 αβίαστα λάθη έναντι 17 της 19χρόνης.Τα μπρέικ πόιντ θα είναι 5/12 για την νικήτρια και 3/8 για την ηττημένη. Οι άσοι ήταν 9-5 για την Σερένα αλλά και τα διπλά λάθη 8-3 για την Αμερικανίδα.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ η Αντρεέσκου με μπρέικ θα προηγηθεί με 1-0 και θα φτάσει στο 4-2! Στο 7ο γκέιμ η Ουίλιαμς θα "σβήσει" 5 μπρέικ πόιντ και θα μειώσει σε 4-3.

Η Καναδή με ηρεμία θα "σβήσει" και εκείνη το πρώτο μπρέικ πόιντ της Αμερικανίδας και θα κάνει το 5-3! Τελικά κερδίζει το σετ με 6-3 με μπρέικ και με διπλό λάθος της Σερένα στο φινάλε!

Στο 2ο σετ η Αντρεέσκου θα φτάσει στο 2-0 με μπρέικ και η Σερένα με την 4η προσπάθεια θα κάνει το 1ο της μπρέικ στο παιχνίδι (1/5)και θα μειώσει σε 2-1.

Η Μπιάνκα θα πάρει πίσω το μπρέικ (3-1) και θα προηγηθεί με 4-1. Με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 5-1 και μια ανάσα από την μεγαλύτερη νίκη της καριέρας της.

Η Σερένα θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 5-2 αφού θα "σβήσει" ματς πόιντ της Καναδής! Η Αμερικανίδα θα κερδίσει και το 8ο γκέιμ (5-3) και με νέο μπρέικ θα μειώσει σε 5-4!

Το 5-5 είναι για την Ουίλιαμς αλλά η Αντρεέσκου θα μαζέψει τις δυνάμεις της στο 11ο για να προηγηθεί με 6-5. Στο 12ο η Μπιάνκα θα έχει διπλό ματς πόιντ. Το 1ο θα το σβήσει με άσο η Σερένα αλλά στο 2ο τα καταφέρνει και είναι η νέα πρωταθλήτρια!

