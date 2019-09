Στον 10ο τελικό της καριέρας της στο US Open θα παίξει το Σάββατο η Σερένα Ουίλιαμς.

Η σπουδαία Αμερικανίδα τενίστρια κέρδισε με 6-3, 6-1 την Ελίνα Σβιτολίνα στον ημιτελικό του US Open και θα παίξει κόντρα στην νικήτρια του αγώνα Αντρεέσκου-Μπένσιτς για το 7ο Grand Slam της στη Νέα Υόρκη!

Η Σερένα με την 101η νίκη της στο US Open έδειξε πως στα 37 της χρόνια είναι ακόμη σε πολύ υψηλό επίπεδο και μετά από το WImbledon θα παίξει και στον τελικό στη Νέα Υόρκη όντας και στα χαρτιά το φαβορί για τον τίτλο.

Έχοντας την συμπαράσταση του κοινού στο "Άρθουρ Ας", της αδελφής της Βένους, αλλά και του προπονητή της Πατρίκ Μουράτογλου έκαμψε την όποια αντίσταση συνάντησε στο 1ο σετ από το Νο3 του κόσμου την Ελίνα Σβιτολίνα και 20 χρόνια μετά από τον 1ο της τελικό είναι στον 10 της στο US Open.

Το παιχνίδι είχε διάρκεια μόλις 1.10'. Η Σερένα είχε 33-11 winners, 3/7 μπρέικ πόιντ και η αντίπαλος της 0/6. Τα αβίαστα λάθη ήταν 20-17 για την Αμερικανίδα που κέρδισε 65-44 πόντους.

O αγώνας

Από το 1ο γκέιμ η Σερένα έδειξε τις διαθέσεις της. Η Σβιτολίνα έφτασε σε μπρέικ πόιντ και η αντίπαλος της αφού "έσβησε" τρεις φορές το πλεονέκτημα της έφτασε στο 1-0!

Από το 40-0 της Σβιτολίνα η Σερένα θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ. Η Ελίνα θα "σβήσει" το 1ο και το 2ο αλλά η Σερένα μετά από 3 χαμένες ευκαιρίες της Σβιτολίνα θα επιστρέψει για να φτάσει στο μπρέικ και στο 2-0!

Η Αμερικανίδα ξεσηκώνει τα πλήθη στις εξέδρες αφου χωρίς να χάσει πόντο θα κάνει το 3-0. Η Ουκρανή μετά από 23' θα κερδίσει το 1ο της γκέιμ (3-1) αλλά στο 5ο η Σερένα θα "σβήσει" άλλα 2 μπρέικ πόιντ και θα προηγηθεί με 4-1.

H Σβιτολίνα θα μειώσει σε 4-2 και 5-3 αλλά η Σερένα θα κερδίσει το σετ σε 41' με 6-3. Η Αμερικανίδα είχε 1/3 μπρέικ πόιντ και η Ουκρανή 0/6. Οι winners ήταν 19-7 για την Ουίλιαμς η οποία δεν είχε διπλό λάθος (3 η αντίπαλος της).

Στο 2ο σετ η Ελίνα με 2 άσους θα φτάσει στο 0-1 αλλά η Σερένα θα ισοφαρίσει σε 1-1 με winner και με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-1 δίνοντας άλλη τροπή στο παιχνίδι.

Με winner θα έρθει το 3-1 και με μπρέικ το 4-1! Όλα πλέον έχουν πάρει το δρόμο τους. Το 5-1 θα γίνει με φόρχαντ winner και θα κερδίσει με 6-1.

