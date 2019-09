US Open: Η Σερένα Ουίλιαμς όταν κέρδισε πρώτη φορά! (pic)

Πως ήταν η Σερένα Ουίλιαμς όταν κέρδισε για πρώτη φορά στο US Open; Σίγουρα σήμερα δύσκολα να την γνωρίσει κάποιος που δεν έχει άμεση σχέση με το τένις.

Άλλο μαλλί, άλλα κιλά όμως το ίδιο στυλ.

Ήταν το 1998 και η Αμερικανίδα συμμετείχε στα 16 της στο πρώτο US Open. Στον 1ο της αγώνα κέρδισε την Αυστριακή Νικόλ Πρατ με 6-3, 3-6, 6-4.

“Wow, I do not remember that at all.”@serenawilliams may not vividly recall her first #USOpen win in 1998, but she can't forget the tough times as a young player: https://t.co/b87nMdBj7X pic.twitter.com/unP2TzpEK3

— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2019