Τέλος το US Open και για τον Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (No78) τον κέρδισε για πρώτη φορά μετά από 7 σερί ήττες και για πρώτη φορά θα παίξει στον ημιτελικό του US Open μ' αντίπαλο τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Βούλγαρος επικράτησε με 3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2 του Ελβετού που είχε ενοχλήσεις (το πιθανότερο στη μέση και πήρε και ιατρικό τάιμ άουτ στο 5ο) και τον έβγαλε νοκ άουτ στη Νέα Υόρκη.

Έτσι στο τουρνουά συνεχίζουν μόνο δυο παίκτες του top-10 που είναι ο Ράφα Ναδάλ (Νο2) και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο5).

Ο Ντιμιτρόφ μετά από το Australian Open (2017) και το Wimbledon (2014) θα παίξει στα 28 του και στα ημιτελικά στο US Open.

Από την άλλη ο Ελβετός (Νο3) μετά από 2 σερί παρουσίες σε ημιτελικά (Roland Garros, Wimbledon) θα ολοκληρώσει την 19η παρουσία του στο US Open έχοντας στο σύνολο 89 νίκες και 14 ήττες.

Ο αγώνας

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 3.12'. Ο Φέντερερ είχε 60 αντί 41 αβίαστα λάθη αλλά ο Ντιμιτρόφ 7-1 διπλά λάθη. Οι winners ήταν 40-35 για τον Ελβετό και οι πόντοι 139-135 για τον Βούλγαρο.

Ο Φέντερερ είχε 4/14 μπρέικ πόιντ και ο αντίπαλος του 5/15.

Στο 1ο σετ ο "Βασιλιάς" φτάνει με μπρέικ στο 2-0 και στο 3-0! O Βούλγαρος θα κερδίσει το 4ο γκέιμ αλλά το 4-1 θα είναι για τον Ελβετό που έχει εισέλθει αποφασισμένος στο κορτ για τη νίκη.

O Ντιμιτρόφ θα μειώσει σε 4-2 αλλά ο Φέντερερ θα κλείσει το σετ με 6-3 σε 29'.

Το 2ο σετ ανοίγει με κερδισμένο γκέιμ του Βούλγαρου (0-1). Το 3ο γκέιμ είναι πάλι για τον Ντιμιτρόφ αλλά ο Φέντερερ θα ισοφαρίσει ξανά (2-2).

Θα φτάσουμε στο 5ο γκέιμ χωρίς μπρέικ (2-3) και εκεί θα γίνει το 1ο μπρέικ του σετ με τον Ντιμιτρόφ να ειναι ο δράστης (2-4).

Ο Φέντερερ θα μειώσει σε 3-5, θα πάρει πίσω το μπρέικ (4-5) αλλά θα χάσει το σετ με 4-6.

Στο 3ο σετ ο Ντιμιτρόφ θα προηγηθεί με 1-2 και με love γκέιμ ο αντίπαλος του θα ισοφαρίσει σε 2-2. Ο Φέντερερ θα φτάσει στο 40-0 στο 5ο γκέιμ θα έχει ευκαιρίες για μπρέικ αλλά θα... ηττηθεί (2-3).

Ο Ελβετός κερδίζει το 6ο (3-3) και με μπρέικ θα φτάσει στο 4-3 και στο 6-3! Οι winners ήταν 26-22 και τα αβίαστα λάθη 28 για τον Φέντερερ και 27 για τον Ντιμιτρόφ.

Το 4ο σετ αρχίζει με προβάδισμα 0-2 του Ντιμιτρόφ με μπρέικ στο 1ο γκέιμ και ο Βούλγαρος θα φτάσει εύκολα στο 1-3.

Ο Φέντερερ μειώνει σε 2-3 και συνεχίζει να ψάχνει το μπρέικ. Θα έχει μπρέικ πόιντ στο 5ο αλλά ο Ντιμιτρόφ θα το "σβήσει" και θα κάνει μεγάλο βήμα (2-4) για την επικράτηση στο σετ.

Στο 7ο γκέιμ ο Φέντερερ θα «σβήσει» 7 μπρέικ πόιντ του Βούλγαρου και μετά από 12' θα μειώσει σε 3-4! Ο Ντιμιτρόφ θα κάνει το 3-5 και ο Φέντερερ θα παραμείνει "ζωντανός" κερδίζοντας το 9ο (4-5) χωρίς να χάσει πόντο.

Θρίλερ έχουμε και στο 10ο γκέιμ. Ο Βούλγαρος σερβίρει για το σετ. Ο Φέντερερ έχει 5 ευκαιρίες για μπρέικ αλλά ο Ντιμιτρόφ θα τις "σβήσει" όλες και θα κερδίσει το σετ ισοφαρίζοντας σε 2-2.

To 5o σετ αρχίζει με καθυστέρηση αφού ο Φέντερερ παίρνει ιατρικό τάιμ άουτ. Αυτό όμως δεν πτοεί τον Ντιμιτρόφ που θα μπει ...φουριόζος και θα προηγηθεί με 0-3 με δυο μπρέικ!

Ο Ντιμιτρόφ θα φτάσει στο 0-4 αλλά ο Εβλετός θα μειώσει σε 1-4. Ο Βούλγαρος κερδίζει το 6ο (1-5) και ο Φέντερερ θα επικρατήσει στο 7ο (2-5). Τελικά ο 28χρόνος θα κερδίσει με 6-2.

Την Τετάρτη θα παίξουν στους προημιτελικούς οι Μονφίς-Μπερετίνι και Ναδάλ-Σβάρτσμαν.