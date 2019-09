US Open: Πρώτη φορά στους "8" ο Ντιμιτρόφ (vid)

Σε προημιτελικό του US Open προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ.

Ο Βούλγαρος που είναι στο Νο78 κέρδισε με 7-5, 6-3, 6-4 σε 2.05' τον νεαρό Άλεξ Ντε Μινόρ και θα "συναντήσει" τον Ρότζερ Φέντερερ στον προημιτελικό της Τρίτης.

Αν και έχει παίξει σε ημιτελικό στο Wimbledon και στο Australian Open ο 27χρόνος δεν είχε καταφέρει να φτάσει παρά στους "16" στο US Open.

Στον αγώνα είχε 31-20 winners και 3/6 μπρέικ πόιντ με τον Αυστραλό να έχει 0/1.

Ο Φέντερερ πάντως για την ιστορία στις μεταξύ τους αναμετρήσεις "τρέχει" ένα σερί 7-0 νίκες.

Hands up!

Grigor Dimitrov swipes aside Alex De Minaur 7-5, 6-3, 6-4 to reach his first career QF in Flushing Meadows.@GrigorDimitrov | #USOpen pic.twitter.com/sVBkgX7Cpe

— US Open Tennis (@usopen) 1 Σεπτεμβρίου 2019