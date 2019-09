Για 56η φορά σ' όλα τα Grand Slam και για 13η στο US Open θα παίξει σε προημιτελικό ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ελβετός τενίστας κέρδισε με 6-2, 6-2, 6-0 τον Ντέιβιντ Γκοφέν στον 4ο γύρο και θα περιμένει τον αγώνα του Ντιμιτρόφ με τον Ντε Μινόρ για να μάθει τον αντίπαλο του στο δρόμο για τους "4".

Ο νικητής είχε 9/10 μπρέικ πόιντ (έχασε το προ τελευταίο) αλλά και 10-0 άσους και 34-8 winners. Τα αβίαστα λάθη ήταν 17-17 και οι πόντοι 82-39!

Στο 1ο σετ ο Γκοφέν μπορεί να προηγήθηκε με 1-2 με μπρέικ αλλά ο Φέντερερ ισοφάρισε με μπρέικ σε 2-2 και με νέο μπρέικ έφτασε στο 4-2.

Ο Ελβετός είχε πάρει... μπρος και με το 3ο του μπρέικ θα κερδίσει με 6-2 το σετ. Στο 2ο με μπρέικ θα πάρει προβάδισμα με 3-1 και ο Γκοφέν με μπρέικ θα μειώσει σε 3-2.

To 3o σερί μπρέικ στο σετ είναι για την πλευρά του Ελβετού (4-2) και το 6ο μπρέικ (6/6) του θα τον οδηγήσει στο 6-2!

Ο Φέντερερ συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό και με το 7ο μπρέικ του θα φτάσει στο 2-0. Στη συνέχεια το 4-0 θα έρθει πάλι με μπρέικ με τον Βέλγο να μην μπορεί ν' αντιδράσει. Τελικά δεν θα χάσει γκέιμ και θα φτάσει εύκολα στη νίκη σε 1.18.

— US Open Tennis (@usopen) 1 Σεπτεμβρίου 2019