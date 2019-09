US Open: Το κλάμα της Γκάουφ και η σπουδαία Οσάκα (vids)

Μια ... σπάνια στιγμή έλαβε χώρα στην 6η ημέρα του US Open με πρωταγωνίστριες την Ναόμι Οσάκα και την Κόκο Γκάουφ.

Η Ιαπωνέζα που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και κέρδισε το 2018 το US Open επικράτησε με 6-3, 6-0 της 15χρόνης Κόκο Γκάουφ στον 3ο γύρο και μετά ... έδωσε ρέστα.

Η Αμερικανίδα που σε 2 συμμετοχές σε Grand Slam έχει πρόκριση στον 4ο γύρο στο Wimbledon και στον 3ο στο US Open, έβαλε τα κλάματα μετά από την ήττα της αλλά αποθεώθηκε από το κοινό στο "Άρθουρ Ας".

Τότε η Οσάκα "έτρεξε" στην Γκάουφ, την προέτρεψε να μην κλαίει και την κάλεσε να πάνε μαζί στις δηλώσεις! Έτσι και έγινε...

Η Γκάουφ στα 15 της είναι ένα μεγάλο "στοίχημα" για το αμερικανό και το παγκόσμιο τένις και όλοι περιμένουν πως θα κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια.

Compassion > Competition

This is what the sport is all about.@Naomi_Osaka_ @CocoGauff pic.twitter.com/peQrxSM7ga

— US Open Tennis (@usopen) 1 Σεπτεμβρίου 2019