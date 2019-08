Με την 280η νίκη του σε Grand Slam και την 72η του στο US Open ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι για 12η χρονιά στον 4ο γύρο του τουρνουά της Νέας Υόρκης.

Ο Σέρβος που θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο του κέρδισε το 2018 επικράτησε στον 3ο γύρο με 6-3, 6-4, 6-2 του Ντένις Κούντλα και πλέον θα παίξει την Κυριακή με τον Σταν Βαβρίνκα για μια θέση στα προημιτελικά.

Το παιχνίδι έχει διάρκεια 2.03. Ο Σέρβος έχει 34-25 winners αλλά και 31-26 αβίαστα λάθη και 8-6 διπλά. Κερδίζει 104-78 πόντους και έχει 4/9 μπρέικ πόιντ και ο αντίπαλος του 0/7!

O Tζόκοβιτς κερδίσει το 1ο σετ με 6-3 σε 36'. Θα κάνει με μπρέικ το 3-1, θα προηγηθεί 4-1 και 5-2 και θα κλείσει το σετ με 6-3.

Οι winners είναι 11-6 για τον "Νόλε" αλλά και τα αβίαστα είναι περισσότερα για εκείνον (10-6).

Στο 2ο σετ ο Κούντλα θα κερδίσει το 1ο γκέιμ, o "Νόλε" θα ισοφαρίσει και ενώ είχε μπρέικ πόιντ στο 3ο ο Αμερικανός θα το "σβήσει" για το 1-2.

Το μπρέικ θα έρθει για τον Σέρβο στο 5ο γκέιμ (3-2) και με love γκέιμ θα προηγηθεί με 4-2. Ο Κούντλα θα μειώσει σε 4-3. Ο Τζόκοβιτς θα φτάσει στο 5-3 και θα κερδίσει με 6-4 το σετ.

O "Nόλε" έχει 7 winners και ο αντίπαλος του 9 σ' αυτό το σετ. Ο Κούντλα συνεχίζει με 0/4 μπρέικ πόιντ.

Το 3ο θ΄ανοίξει με μπρέικ του Σέρβου. Το 2ο γκέιμ έχει 3 διπλά λάθη και 2 "σβησμένα" μπρέικ ποιντ για τον Τζόκοβιτς ο οποίος στο τέλος θα φτάσει στο 2-0.

Ο Αμερικανός θα μειώσει σε 2-1 αλλά θα χάσει το 4ο (3-1) και θα κερδίσει όμως το 5ο (3-2). Ο Σέρβος "σβήνει" και άλλο μπρέικ πόιντ του Αμερικανού που έχει 0/7 για να φτάσει στο 4-2.

Με μπρέικ ο Τζόκοβιτς θα ξεφύγει με 5-2 και θα τελειώσει το σετ.