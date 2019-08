US Open: Άνετα για 18η φορά στον 4ο γύρο ο Φέντερερ (vids)

Σε 1.19' ο Ρότζερ Φέντερερ κέρδισε με 6-2, 6-2, 6-1 τον Έβανς και προκρίθηκε στον 4ο γύρο στο US Open.

Αυτή είναι η 18η πρόκριση στους "16" σε 19 συμμετοχές για τον Ελβετό ο οποίος "ανέβασε" πολύ την απόδοση του σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια.

Στο 1ο σετ ο Ελβετός θα φτάσει στο 4-2 με μπρέικ και θα κερδίσει με νέο μπρέικ με 6-2. Στο 2ο πάλι με μπρέικ θα κάνει το 3-1 και με νέο μπρέικ θα κλείσει το σετ με 6-2.

Στο 3ο προηγήθηκε με 2-0 με μπρέικ, ο Έβανς μείωσε σε 2-1 με μπρέικ και με νέο μπρέικ έφτασε στο 3-1 και στο 5-1.

Ο Ελβετός είχε 10-0 άσους 7/14 μπρέικ πόιντ έναντι 1/2 και 48-7 winners. Επίσης είχε 19-14 αβίαστα λάθη και 1-4 διπλά.

Ο Φέντερερ θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Καρένο Μπούστα-Γκοφέν.

6-2, 6-2, 6-1@rogerfederer passes the Evans test with flying colors and moves into R4...#USOpen pic.twitter.com/qZlkZzMnDl

— US Open Tennis (@usopen) 30 Αυγούστου 2019