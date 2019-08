Την αντίπαλο της στον 3ο γύρο του US Open στον οποίο θα προκριθεί για 3η σερί χρονιά θα περιμένει να μάθει την Πέμπτη η Άσλεϊ Μπάρτι.

Η νικήτρια του Roland Garros και Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 6-2, 7-6 ( ) την Αμερικανίδα Λορέν Ντέιβις και θα περιμένει τον αγώνα της Σάκκαρη με την Πενγκ (18:00) για να μάθει την αντίπαλο της στον αγώνα της Παρασκευής.

Η τενίστρια από την Αυστραλία που έχει πολύ καλές σχέσεις με την Μαρία Σάκκαρη πήρε σχετικά εύκολα το 1ο σετ αλλά στο 2ο δυσκολεύτηκε και με ανατροπή έφτασε στο 2-0.

Στο 1ο σετ η Μπάρτι προηγήθηκε 2-0 με μπρέικ αλλά η Ντέιβις "απάντησε" με μπρέικ για το 2-1. Η Άσλεϊ ξέφυγε με 4-1 και 5-2 και με μπρέικ έφτασε στο 6-2.

Στο 2ο σετ η Μπάρτι θα ισοφαριστεί δις (1-1, 2-2) και για πρώτη φορά η Ντέιβις θα πάρει κεφάλι στο σκορ με μπρέικ (2-3).

Η Άσλεϊ θα έχει μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ αλλά η Λορέν θα το "σβήσει" και θα κάνει το 2-4! Με love γκέιμ θα έρθει το 3-4 αλλά η Αμερικανίδα σε πείσμα όλων θα κερδίσει το 8ο (3-5).

Επιστροφή με άσο για το 4-5. Στο 10ο γκέιμ η Ντέιβις θα ¨σβήσει" 2 μπρέικ ποιντ της Μπάρτι, θα πάρει το πλεονέκτημα αλλά η Άσλεϊ θα βρει τρόπο και με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 5-5!

Με σθεναρή αντίσταση η Μπάρτι θα προηγηθεί με 6-5 (από 2-4). Στο 11ο γκέιμ η Ντέιβις θα "σβήσει" 3 ματς πόιντ της Μπάρτι και θα ισοφαρίσει σε 6-6!

Στο τάι μπρέικ υπήρχε μόνο η Μπάρτι η οποία κέρδισε με 7-2 και πήρε το σετ και το παιχνίδι. Αυτή ήταν η 30η νίκη της σε Grand Slam.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.03 και η Άσλεϊ είχε 8-1 άσους και 35-13 winners. Αντίθετα η Ντέιβις είχε 34-39 αβίαστα και αλλά και 6-2 διπλά λάθη.

Η νικήτρια είχε 4/18 μπρέικ πόιντ και η χαμένη 2/3.

