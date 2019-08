US Open: Συνεχίζει για το όνειρο η Πλίσκοβα (vid)

Για 5η φορά σε 7 χρόνια η Καρολίνα Πλίσκοβα προκρίθηκε στους "32" του US Open.

Η Τσέχα που είναι στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης και είχε φτάσει στον τελικό του 2016 δείχνει σε καλή κατάσταση και φιλοδοξεί να φτάσει έως το τέλος το 2019.

Για να περάσει στον 3ο γύρο κέρδισε με 6-1, 6-4 την Μαριάμ Βολκβάντζε (Νο202) και στη συνέχεια θα παίξει την Παρασκευή με την νικήτρια του αγώνα της Σάνσοβιτς με την Τζαμπέρ.

Ο αγώνας κράτησε 1.06 και η Πλίσκοβα είχε 9-0 άσους, 19-11 winners και 16-27 αβίαστα λάθη.

