Μετά από το Wimbledon η Κόκο Γκάουφ θα προκριθεί στα 15 της και στον 2ο γύρο στο US Open.

H Αμερικανίδα μπορεί να μην είχε την Βένους στον 1ο γύρο όπως στο Λονδίνο αλλά την Αναστασία Ποτάποβα η οποία της πήρε το 1ο σετ πολύ εύκολα με 6-3, με την Γκάουφ να μειώνει στο τέλος τη διαφορά!

Η συνέχεια όμως ήταν διαφορετική. Η Κοκό κέρδισε με 6-2,6-4 τα επόμενα σετ πήρε τη νίκη και θα παίξει στον 2ο γύρο απέναντι στην Ουγγαρέζα Μπάμπος η οποία πέρασε αφού η Ναβάρο αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού στην διάρκεια του αγώνα.

Στο 3ο σετ οι δυο τους έφτασαν στο 4-4 αλλά η Αμερικανίδα έκανε μπρέικ στη Ρωσίδα στο 10ο game και πήρε τη νίκη που ήταν και η πρώτη της στο US Open.

Η Γκάουφ είχε 11-4 διπλά λάθη, 42-40 αβίαστα και 16-14 winners αλλά πέρασε. Η Ποτάποβα είχε το εκπληκτικό 5/5 ,μπρέικ πόιντ με την Γκάουφ να έχει 6/18.

Κέρδισε 88 πόντους έναντι 81!

3-6, 6-2, 6-4

In a teenage battle in Louis Armstrong Stadium, @CocoGauff prevails in a R1 thriller!#USOpen pic.twitter.com/xMptK0QcBM

— US Open Tennis (@usopen) August 27, 2019