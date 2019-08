US Open: Συνεχίζει και η Χάλεπ (vid)

Τα εύκολα δύσκολα έκανε η Σιμόνα Χάλεπ στην πρεμιέρα της στο US Open.

H νικήτρια του Wimbledon που είναι ένα από τα φαβορί στη Νέα Υόρκη κέρδισε με 6-3, 3-6, 6-2 την Αμερικανίδα Νικόλ Γκιμπς που είναι στο Νο135 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 1.51 και η Χάλεπ είχε 34-18 winners αλλά 42-35 αβίαστα λάθη.

Η Ρουμάνα είχε 7/13 μπρέικ ποιντ και η αντίπαλος της 5/12.

Through to R2 @Simona_Halep overcomes a tough test from Gibbs and prevails 6-3, 3-6, 6-2...#USOpen pic.twitter.com/c7LVNAVJAn

— US Open Tennis (@usopen) 27 Αυγούστου 2019