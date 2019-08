Μέσα σε αποθεωτική ατμόσφαιρα στο "Άρθουρ Ας" στη Νέα Υόρκη η Σερένα Ουίλιαμς "διέλυσε" την Μαρία Σαράποβα στην πρεμιέρα του US Open και πήρε το εισιτήριο για τον 2ο γύρο.

Η Αμερικανίδα που έχει 6 US Open και θέλει να φτάσει στον τελικό και να διεκδικήσει το 7ο κέρδισε με 6-1, 6-1 την Ρωσίδα και έφτασε τις 96 νίκες στο τουρνουά.

Είκοσι χρόνια μετά από τον πρώτο της τίτλο το 1999 και στα 38 της η Σερένα δεν συνάντησε κανένα εμπόδιο από την Μαρία Σαράποβα στον 1ο τους αγώνα στο US Open!

Η Σερένα έφτασε τις 20 νίκες και η Μαρία έμεινε στις 3 στα μεταξύ τους παιχνίδια. Αυτή είναι μάλιστα η 19η νίκη της στον 1ο γύρο σε US Open σε 19 αγώνες.

Στο 1ο σετ η Ουίλιαμς μετά από το 1-1 (ισοφάρισε η Σαράποβα) θα φτάσει στο 3-1 και στο 5-1 με 2 μπρέικ και θα το τελειώσει άνετα... Στο 2ο η Αμερικανίδα θα κάνει με μπρέικ το 1-0, η Ρωσίδα θα μειώσει σε 2-1 αλλά η Σερένα με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 4-1.

Η Σαράποβα θα ... παραδοθεί στην Ουίλιαμς η οποία κερδίσει με 2-0 σετ.

Ο αγώνας κράτησε μόλις 58'. Η Σερένα είχε 5-1 άσους, 16-6 winners, 12-20 αβίαστα λάθη και 55-28 πόντους. Η Αμερικανίδα έφτασε σε 4/5 μπρέικ και η Ρωσίδα είχε 0/5 μπρέικ πόιντ.

Στον επόμενο γύρο θα συναντήσει την Αμερικανίδα Caty McNally που είναι μόλις 17 ετών!

