Θα είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς ο 52ος νικητής (από το 1968) σε απλό στο US Open;

Οι διοργανωτές του Grand Slam της Νέας Υόρκης (26/8-8/9) κάνουν αυτή την ερώτηση και περιμένουν να δουν την απάντηση στα κορτ!

Το US Open ετοίμασε ένα μικρό αφιέρωμα στον Έλληνα τενίστα με τις συμμετοχές του στο τουρνουά ενώ ενημερώνουν ότι είναι ο μοναδικός τενίστας από την Ελλάδα που έφτασε σε ημιτελικό Grand Slam.

Στα τελευταία 50 χρόνια έχουμε 51 παίκτες που έχουν κερδίσει τον τίτλο στο απλό.... Ο Τσιτσιπάς θα είναι ο 52ος;

