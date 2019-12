WTA: Η Μπάρτι κορυφαία τενίστρια για το 2019!

Δεν υπήρχε και μεγάλη αγωνία για την τενίστρια που θα κέρδιζε το βραβείο της καλύτερης του 2019.

Η Άσλεϊ Μπάρτι ήταν η μεγάλη νικήτρια των βραβείων της WTA αφού κέρδισε το ... καλύτερο γιατί απλά ήταν η καλύτερη της χρονιάς.

Μέσα στο 2019 πήρε το Roland Garros, το WTA Finals ενώ τελείωσε το 2019 στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Είναι η πρώτη φορά που η Άσλεϊ κερδίζει αυτό τον τίτλο. Περισσότερες φορές το βραβείο έχουν κατακτήσει τρεις μυθικές μορφές του παγκόσμιου τένις.

Η Στέφι Γκραφ έχει να επιδείξει 8 (!), η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα έχει 7 όσα και η Σερένα Ουίλιαμς, η οποία κέρδισε το τελευταίο της το 2015.

Στο διπλό το βραβείο πήρε η Μλαντένοβιτς με την Μπάμπος ενώ πιο βελτιωμένη για το 2019 ήταν η Σοφία Κένιν.

Η Μπιάνκα Αντρεέσκου η οποία στα 19 της κέρδισε το US Open ήταν η πιο βελτιωμένη παίκτρια και η Μπελίντα Μπέντσιτς πήρε το βραβείο για την... επιστροφή της χρονιάς.

Η Ολλανδέζα Κικί Μπέρτενς πήρε βραβείο για την προσφορά της εκτός κορτ.

Αναλυτικά τα βραβεία:

WTA Player of the Year: Ashleigh Barty

WTA Doubles Team of the Year: Timea Babos / Kristina Mladenovic

WTA Most Improved Player of the Year: Sofia Kenin

WTA Newcomer of the Year: Bianca Andreescu

WTA Comeback Player of the Year: Belinda Bencic

WTA Jerry Diamond ACES Award: Kiki Bertens