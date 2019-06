Τον 12ο τίτλο της καριέρας του στο Roland Garros κατέκτησε το απόγευμα της Κυριακής στο Παρίσι ο "Βασιλιάς" Ράφα Ναδάλ.

Ο Ισπανός κέρδισε με 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 τον Ντομινίκ Τιμ στον 12 τελικό του στο τουρνουά και είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του και ο μοναδικός που έχει διψήφιο αριθμό κατακτήσεων σ' ένα τουρνουά Grand Slam.

12/12 και 93-2 νίκες!

Ο Ναδάλ μετά από το 12/12 στο Παρίσι έφτασε τα 18 Grand Slam και απέχει μόλις 2 από τον Φέντερερ ενώ έχει πλέον 82 τίτλους στην σπουδαία καριέρα του.

Μπορεί για πρώτη φορά μετά από το 2014 να έχασε σετ σε τελικό αλλά αυτό δεν τον πτότησε ν' ανεβάσει στροφές και να φτάσει στη νίκη.

Αυτή είναι η 93η νίκη του στο Roland Garros και από το 2005 έως σήμερα έχει μόλις 2 ήττες.

Για την ιστορία ο Ναδάλ έχει κατακτήσει τον τίτλο το 2005, το 2006, το 2007, το 2008, το 2010, το 2011, το 2012, το 2013, το 2014, το 2017, το 2018 και το 2019.

Το 2005 ήταν 19 ετών και σήμερα είναι 33! Αυτή είναι η 23η νίκη του στη σειρά στο Roland Garros αφού έχει να ηττηθεί από το 2015 στον προημιτελικό από τον Τζόκοβιτς.

Αυτή είναι η 260η νίκη του σε Grand Slam και η 950η στο Tour.

Τρίωρο παιχνίδι...

Ο αγώνας κράτησε 3 ώρες και 1'. Ο Ναδάλ κέρδισε 116 πόντους και ο Τιμ 82. Ο Ναδάλ 38 winners έναντι 31 και ο Τιμ είχε 38-31 αβίαστα λάθη. Ο Τιμ είχε 7-3 άσους και ο Ναδάλ δεν είχε κανένα διπλό λάθος.

Ο Αυστριακός είχε 6 ευκαιρίες για μπρέικ και πέτυχε 2 και ο Ισπανός είχε 7/13.

Προβάδισμα με δυο μπρέικ

Το 1ο σετ ολοκληρώθηκε σε 53' με τον Ναδάλ ν' ανεβάζει στροφές μετά από το μουδιασμένο ξεκίνημα του.

Ο Ισπανός προηγήθηκε με 1-0 και 2-0 αλλά ο Τιμ με μπρέικ πήρε για πρώτη και τελευταία φορά προβάδισμα (2-3).

Πήρε όμως ο Ισπανός πίσω το μπρέικ ισοφάρισε σε 3-3 και με νέο μπρέικ έφτασε στο 5-3 και στο 6-3! Ο Ναδάλ είχε 11 winners έναντι 7 του Τιμ και 10-6 αβίαστα λάθη.

Πρώτη απώλεια μετά το 2014

Για πρώτη φορά μετά από το 2014(Τζόκοβιτς) ο Ναδάλ χάνει σετ σε τελικό του Roland Garros.

Το 2ο σετ είχε πολλά αβίαστα λάθη και αστάθεια για τον Ισπανό και σιγουριά για τον Αυστριακό. Ο Τιμ θα προηγηθεί με 0-1 και 2-3 και ο Ναδάλ χωρίς να χάσει πόντο θα ισοφαρίσει σε 3-3.

Ο Ναδάλ θα κυνηγάει συνεχώς στο παιχνίδι και θα ισοφαρίσει εκ νέου με 4-4 και 5-5. Ο Αυστριακός θα κερδίσει χωρίς απώλεια το 11ο γκέιμ και θα φτάσει στο 5-7 (1-1).

Τον... ισοπέδωσε!

Στο 3ο σετ ο Ναδάλ είναι εξαιρετικός. Με μπρέικ φτάνει στο 1-0 και με μπρέικ στο 3-0 σε 9' δίνοντας μόλις 1 πόντο σε 3 γκέιμ στον Αυστριακό.

Ο Ναδάλ θα κάνει το 4-0 έχοντας κερδίσει πλέον τους 16 από τους 17 πόντους που έχουν παιχτεί στο σετ.

Ο Τιμ θα μειώσει σε 4-1 χωρίς να χάσει πόντο στο 5ο γκέιμ αλλά ο Ναδάλ θα επιστρέψει με το 5-1 και θα κατακτήσει το σετ σε 24'.

Με κεκτημένη ταχύτητα

Στο 4ο ο Τιμ έχει ευκαιρία για μπρέικ αλλά ο Ναδάλ το "σβήνει" και θα προηγηθεί. Το 2-0 έρχεται με μπρέικ. Ο Τιμ έχει ευκαιρία για μπρέικ αλλά και πάλι δεν του το επιτρέπει ο Ναδάλ ο οποίος φτάνει στο 3-0!

Ο Τιμ έσβησε τρία μπρέικ ποιντ του Ναδάλ και μείωσε σε 3-1 αλλά ο Ναδάλ με μπρέικ θα προηγηθεί με 5-1 και θα τελειώσει το παιχνίδι με 6-1.