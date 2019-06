Μετά από το 2018 και το 2019 ο τελικός του Roland Garros είναι υπόθεση του Ράφα Ναδάλ και του Ντομινίκ Τιμ.

Ο Αυστριακός που είναι εξαιρετικός στο χώμα μετά από 2 ημέρες αγώνα, που είχε πολλές διακοπές λόγω βροχής, κέρδισε σε 4 ώρες και 13' με 6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5 τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον ημιτελικό.

Αυτή είναι η πρώτη ήττα του Σέρβου μετά από 26 νίκες σε Grand Slam και του στερεί και το δικαίωμα να είναι στον τελικό της Κυριακής (16:00, ERT Sports, Eurosport) για να διεκδικήσει το 4ο σερί Grand Slam του.

Ο Τιμ ήταν εξαιρετικός και άντεξε απέναντι στις ... εκλάμψεις του Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης ο οποίος θα συνεχίσει στο Νο1 και μετά από το Roland Garros.

Αυτή η νίκη του Αυστριακού επηρέασε και τον Τσιτσιπά ο οποίος θα διατηρηθεί στην 6η θέση πίσω από τον Τιμ και τον Ζβέρεφ.

Ο Τζόκοβιτς κέρδισε στον ημιτελικό 159 πόντους και ο αντίπαλος του 167. Είχε 7/12 προσπάθειες για μπρέικ και ο Τιμ 9/22. Ο Τιμ είχε 52 winners και ο Σέρβος 39.

Ο τελικός της Κυριακής

Ο Αυστριακός δεν έχει κερδίσει ποτέ Grand Slam. Ο Ναδάλ έχει 17 και 11 στο Roland Garros και θα παίξει την Κυριακή στον 12ο τελικό της καριέρας του και στον 26ο του σε Grand Slam.

O 25χρόνος έχει 4 νίκες απέναντι στον Ναδάλ και ο Ισπανός έχει 8.

Το 2019 ο Τιμ είχε κερδίσει τον "Βασιλιά" στον ημιτελικό του Barcelona Open.

Στο Roland Garros έχουν παίξει 3 φορές και ο Ναδάλ έχει 3 νίκες. Στον τελικό του 2018 με 3-0 σετ, στον ημιτελικό του 2017 με 3-0 και στον 2ο γύρο το 2014 πάλι με 3-0 σετ.

Ο Τιμ έχει κερδίσει στο χώμα τον Ναδάλ εκτός από το 2019 στη Βαρκελώνη, το 2018 στη Μαδρίτη, το 2017 στη Ρώμη και το 2016 στην Αργεντινή.

Τελικός Νο119

Ο Αυστριακός έχει 20 και αυτή θα είναι η 21η παρουσία του σε τελικό. Σε τελικό Grand Slam έχει παίξει το 2018 στο Παρίσι ενώ μέσα στο 2019 κέρδισε το Masters στο Indian Wells και το 500αρι στη Βαρκελώνη.

Το 2017 και το 2018 έχει χάσει δυο τελικούς στη Μαδρίτη σε Masters.

Ο Ισπανός από την άλλη είναι μύθος του αθλήματος. Έχει κερδίσει 81 τίτλους και έχει χάσει σε 37 τελικούς. Αυτός θα είναι ο 39ος.

Έχει κερδίσει φυσικά 17 φορές Grand Slam (2os) και 34 φορές Masters (1ος). Στο χώμα έχει 58 τίτλους και ακολουθεί η σκληρή επιφάνεια με 19 και 4 στο γρασίδι.

