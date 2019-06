Μετά από μια μάχη που κράτησε 3 ώρες και 35' ο Ρότζερ Φέντερερ κέρδισε με 7-6 (4), 4-6, 7-6 (5), 6-4 τον Σταν Βαβρίνκα και προκρίθηκε στους "4" του Roland Garros εκεί όπου θ' αντιμετωπίσει τον Ράφα Ναδάλ.

Ο Φέντερερ επιστρέφει στους "4" στο Roland Garros για πρώτη φορά μετά από το 2012 και θα παίξει για 7η στην ιστορία.

Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη του φορά μετά από το Australian Open του 2018 που θα παίξει σε ημιτελικό σε Grand Slam.

Στον ημιτελικό θα δούμε άλλη μια "γιγαντομαχία" Ναδάλ-Φέντερερ.

Θα είναι η 6η φορά που θα παίξουν στο Roland Garros με τον Ναδάλ να έχει 5-0 νίκες.

Ο μοναδικός ημιτελικός τους ήταν το 2005 με τον Ναδάλ να κερδίζει με 3-1.

Τα άλλα παιχνίδια ήταν οι τελικοί του 2006, 2007, 2008 και 2011! Στον τελικό του 2008 μάλιστα ο Ισπανός κέρδισε με 3-0 σετ με το τελευταίο σετ να τελειώνει 6-0!

Στον προημιτελικό με τον Βαβρίνκα ο Φέντερερ είχε 5 άσους και ο αντίπαλος του 8, ο Βαβρίνκα 7 διπλά λάθη και ο Φέντερερ 2, τα αβίαστα λάθη ήταν 61-49 υπέρ του Σταν και οι winners 54-53 υπέρ του Βαβρίνκα.

