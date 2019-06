Εδωσε τα πάντα. Σε έναν αγώνα 5 ωρών και 9 λεπτών ο Στέφανος Τσιτσιπάς τελικά λύγισε κι αποκλείστηκε από την συνέχεια του Roland Garros.

Ο Ελληνας τενίστας μία μέρα μετά τουίταρε για το ενδιαφέρον που υπάρχει πλέον για το τένις.

«Γιατί νιώθω πως ξαφνικά όλοι παρακολουθούν τένις», έγραψε στο twitter ο Στέφανος.

Why do I feel like suddenly everyone’s watching tennis?

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) 3 Ιουνίου 2019