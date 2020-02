Κένιν - Μουγκουρούθα 2-1: Βασίλισσα ετών 21 στο Australian Open (vids)

Η 21χρόνη Αμερικανίδα Σοφία Κένιν είναι η νέα βασίλισσα του Australian Open.

H Κένιν επικράτησε στον 1ο τελικό της καριέρας της σε Grand Slam με 4-6, 6-2, 6-2 σε 2.03' της πρώην Νο1 Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα στη Rod Laver Arena και ανέβηκσε στο θρόνο της!

Είναι η 15η τενίστρια από τις ΗΠΑ που κερδίσει το Australian Open και έτσι η χώρα έφτασε τα 25 τρόπαια στη Μελβούρνη!

Η νεαρή έγραψε το όνομα της στο βιβλίο με τις νικήτριες δίπλα σε μυθικά ονόματα των ΗΠΑ όπως είναι η Σερένα Ουίλιαμς, η Ναβρατίλοβα, η Έβερτ, η Κινγκ...

Ξεκίνησε στο Australian Open στο Νο15 και με την ολοκλήρωση του θα είναι για πρώτη φορά στο top-10 και μάλιστα στο Νο7! Στον δρόμο της προς τον τίτλο απέκλεισε στα ημιτελικά το Νο1 την Άσλεϊ Μπάρτι.

Στον μεγάλο τελικό είχαμε και ελληνική παρουσία αφού η διαιτητής ήταν Ελληνίδα και συγκεκριμένα η Εύα Ασδεράκη η οποία τα πήγε περίφημα.

Η Ισπανίδα προηγήθηκε με 1-0, έσβησε τσάμπιονς πόιντ στο 3ο (5-2) αλλά δεν τα κατάφερε στον 1ο τελικό της στο Australian Open.

Οι πόντοι ήταν 92-77 και τα αβίαστα 45-23 με την Ισπανίδα να έχει τα περισσότερα. Οι winners 32-28 για την ηττημένη, η οποία είχε 2/12 μπρέικ πόιντ ενώ η Αμερικανίδα το εκπλητικό 5/6! Επίσης η Μουγκουρούθα είχε 8-0 διπλά λάθη!

Θέμα... εμπειρίας!

Στο 1ο σετ η Μουγκουρούθα θα προηγηθεί 2-1 με μπρέικ. Στο 3ο γκέιμ η Κένιν θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ αλλά η Ισπανίδα θα βρει "στόχο" στο 3ο για να κάνει το μπρέικ!

Μετά από το 3-1 η Κένιν θα υπερασπιστεί το σερβίς της και θα μειώσει σε 3-2. Στο 7ο γκέιμ η Κένιν θα σβήσει 4 μπρέικ ποιντ για να το κερδίσει και να μειώσει σε 4-3.

Με μπρέικ η Κένιν θα ισοφαρίσει σε 4-4 αφού η Μουγκουρούθα είχε άλλα 2 διπλά λάθη στη σειρά! Η Ισπανίδα θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 5-4 και σε 52' θα κερδίσει το σετ με 6-4!

Οι πόντοι είναι 39-37, τα διπλά λάθη 4-0 για την Ισπανίδα, οι winners 15-9 πάλι για την Μουγκουρούθα η οποία έχει και περισσότερα αβίαστα (17-15).

Σαν... άνεμος

Το 2ο σετ ανοίγει με γκέιμ χωρίς απώλεια για την Αμερικανίδα και θα φτάσει με το σερβίς της στο 2-1 και με μπρέικ στο 3-1!

Με τα λάθη της Μουγκουρούθα η Κένιν θα προηγηθεί με 4-1. Η Ισπανίδα μειώνει σε 4-2 αλλά η Κένιν με μπρέικ θα επικρατήσει με 6-2 και θα ισοφαρίσει σε 1-1 τα σετ.

Η Μουγκουρούθα είχε 11 έναντι 4 στα αβίαστα λάθη ενώ οι πόντοι στο 2ο ήταν 25-15.

Ψυχραιμία και κούπα!

Η Κένιν θα προηγηθεί με 2-1 στο 3ο σετ, η Ισπανίδα θα ισοφαρίσει σε 2-2 και θα έχει τριπλό μπρέικ ποιντ στο 5ο γκέιμ.

Θα σβήσει όμως και τα τρία μπρέικ ποιντ η Αμερικανίδα για να προηγηθεί με 3-2 και με μπρέικ θα φτάσει στο 4-2!

Η Κένιν θα οδηγήσει το σετ στο 5-2! Στο 8ο γκέιμ η Μουγκουρούθα θα σβήσει τσάμπιονσιπ πόιντ της Κένιν αλλά θα τις δώσει την κούπα με διπλό λάθος στο 2ο τσάμπιονσιπ πόιντ! Η Ισπανίδα είχε 3 διπλά λάθη στο 6ο γκέιμ!

