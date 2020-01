Φέντερερ - Τζόκοβιτς: Αποθέωση για τον Ρότζερ!(vid)

Τι και εάν έχασε με 3-0 σετ στον 15ο ημιτελικό του στο Australian Open;

Το κοινό στο Rod Laver Arena στήριξε από την αρχή έως το τέλος τον Ρότζερ Φέντερερ στον ημιτελικό και τον αποθέωσε στο φινάλε σαν να είχε κερδίσει...

Ο Ελβετός έφτασε στο 4-1 και στο 40-0 στο 1ο αλλά έχασε το σετ και εν συνεχεία το παιχνίδι.

Μένει στα 20 Grand Slam αλλά φεύγει από τη Μελβούρνη έχοντας "σπάσει" το φράγμα των 100 νικών στο Australian Open, αφού έχει πλέον 102.

Τώρα όσο αφορά τους τίτλους του σε Grand Slam θα ψάξει τον 21ο ίσως στο Wimbledon.

Τον Φέντερερ αποθέωσε στις δηλώσεις του και ο Τζόκοβιτς.

It's always a pleasure, @rogerfederer.

We hope to see you back next year #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/2Q52u4rkxC

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020