Με πρόστιμο 2.730 ευρώ τιμωρήθηκε ο Ρότζερ Φέντερερ για την συμπεριφορά του στον αγώνα με τον Σάντγκρεν στο Australian Open.

Ο Ελβετός στην διάρκεια της αναμέτρησης εκνευρίστηκε με επόπτρια και "επιτέθηκε" φραστικά στη διαιτητή Μαριάνα Βέλιοβιτς! Την ρώτησε σε πολύ έντονο στυλ εάν η επόπτρια είναι από την Ελβετία και την ειρωνεύτηκε.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε ο Φέντερερ κέρδισε στον προημιτελικό αλλά τιμωρήθηκε!

Obscenity warning... for Federer!?

Controversy on the court and Fed isn't happy about it.

Watch: @Channel9

Stream: https://t.co/VLoDqoHZ5m#9WWOS #AusOpen pic.twitter.com/IijAMf7kyp

— Wide World of Sports (@wwos) January 28, 2020