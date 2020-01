Φέντερερ - Τζόκοβιτς 0-3: Άνοιξε ο δρόμος για το 8ο στη Μελβούρνη!

Έτοιμος να ... σηκώσει την 8η κούπα του στη Μελβούρνη είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος (Νο2) επικράτησε με 7-6 (1), 6-4, 6-3 του Ρότζερ Φέντερερ (Νο3) στον ημιτελικό του Australian Open και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής (10:30).

Αυτή είναι η 8η πρόκριση του στον τελικό (7/7 νίκες) και θ' αντιμετωπίσει για την 8η κούπα τον νικητή του 2ου ημιτελικού ανάμεσα στον Τιμ και στον Ζβέρεφ.

Ο Τζόκοβιτς φτάνει στις 27 νίκες σε 51 αγώνες απέναντι στον Φέντερερ και στο Australian Οpen έχει πλέον 4-1.

Μετά και από τον αποκλεισμό του Ράφα Ναδάλ από τα ημιτελικά ο Τζόκοβιτς με νίκη στον τελικό δεν φτάνει μόνο στα 17 Grand Slam αλλά επιστρέφει και στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Φέντερερ από την πλευρά του ξεκίνησε εκπληκτικά στο 1ο σετ (4-1 και 40-0) αλλά ο "Νόλε" επέστρεψε και επικράτησε στο τάι μπρέικ.

Ο τελικός της Κυριακής (10:30, Eurosport) θα είναι ο 26ος σε Grand Slam για τον Τζόκοβιτς ο οποίος έχει 16/25 νίκες.

Για την ιστορία ο Τζόκοβιτς έχει να νικήσει στα 3 σετ τον Φέντερερ για πρώτη φορά μετά από τον ημιτελικό του Roland Garros 2012.

Ανατροπή και 1-0!

Το 1ο γκέιμ του 1ου σετ ήταν συναρπαστικό! Είχε διάρκεια 7'. Ο Φέντερερ έσβησε διπλό μπρέικ πόιντ του Τζόκοβιτς και μετά από 3 ισοπαλίες πήρε το γκέιμ με όπλο τους άσους του!

Ο Φέντερερ θα κάνει το μπρέικ (2-0) αλλά ο Τζόκοβιτς θα το πάρει πίσω για να μειώσει σε 2-1.

Μετά από 2 χαμένα μπρέικ ποιντ ο Ρότζερ θα εκμεταλλευτεί το 3ο για να προηγηθεί με 3-1! To 4-1 είναι για τον Ελβετό αλλά στο 6ο γκέιμ ο "Νόλε" θα του σβήσει τριπλό μπρέικ πόιντ για να μειώσει σε 4-2.

Με 2 άσους ο Ελβετός θα φτάσει στο 5-2, ο Τζόκοβιτς θα φτάσει στο 5-3 και με μπρέικ θα μειώσει σε 5-4. Ο Σέρβος θα ισοφαρίσει σε 5-5 και θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 11ο γκέιμ. Ο Ελβετός θα σβήσει και τα 2 μπρέικ πόιντ για να προηγηθεί με 6-5!

Το σετ θα οδηγηθεί στο τάι μπρέικ. Ο Τζόκοβιτς θα προηγηθεί με 6-1 και θα επικρατήσει με 7-6 (1) σε 1.02'. Οι άσοι ήταν 8-4 και οι winners 26-10 για τον Ελβετό στο 1ο σετ ο οποίος όμως είχε 19-11 αβίαστα λάθη.

Στο φινάλε του 1ου σετ ο Φέντερερ πήρε ιατρικό τάιμ άουτ και επέστρεψε για να συνεχίσει.

Προβάδισμα τελικού...

Στο 2ο και στο 2ο γκέιμ ο Ελβετός θα σβήσει διπλό μπρέικ ποιντ για να ισοφαρίσει σε 1-1. Χωρίς να χάσει πόντο ο "Νόλε" θα προηγηθεί με 2-1 αλλά ο αντίπαλος του θα φτάσει στο 2-2.

Ο Φέντερερ θα σβήσει μπρέικ ποιντ στο 6ο γκέιμ για να ισοφαρίσει σε 3-3 αλλά ο Τζόκοβιτς θα πάει το σετ στο 4-3. Με... καταιγισμό από winner θα προηγηθεί με 5-4 και με μπερέικ θα κερδίσει και το 2ο σετ (6-4).

Στο 2ο σετ ο "Νόλε" θα πάρει 33 έναντι 25 πόντους ενώ θα έχει 1/4 μπρέικ πόιντ έναντι 0/0. Οι winners είναι 9-8 για τον Σέρβο.

Επιβεβαίωση...

Στο 3ο σετ ο Τζόκοβιτς θα προηγηθεί 2-1 και 3-2. Με μπρέικ ο Σέρβος θα φτάσει στο 4-2 και στο 5-2.

Ο Φέντερερ θα μειώσει με το σερβίς του σε 5-3 αλλά θα χάσει το σετ (6-3) και τον αγώνα με 3-0!

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.18'. Οι άσοι ήταν 15-11 για τον Φέντερερ όπως και οι winners 46-31. O Ελβετός είχε 35-18 αβίαστα λάθη και 93-113 πόντους.

