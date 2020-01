Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει σε Grand Slam.

Ένας φύλακας να μην γνωρίζει κάποιον παίκτη από το Big-3 και να του κάνει τη ...ζωή δύσκολη.

Λίγο πριν από τον αγώνα του με τον Τιμ στο Australian Open ο Ράφα Ναδάλ ξεκίνησε για τα αποδυτήρια του στο Rod Laver Arena αλλά συνάντησε εμπόδια...

Ένας φύλακας έξω από την πόρτα που οδηγεί προς αυτή την περιοχή του εμπόδισε την είσοδο αφού δεν τον γνώριζε!

Ο Ναδάλ εξήγησε και με την παρέμβαση άλλου φύλακα και ανθρώπου της διοργάνωσης ο Ράφα πέρασε την πύλη!

Στο Australian Open 2019 το ίδιο είχε συμβεί στον Ρότζερ Φέντερερ!

Even @RafaelNadal needs his accreditation...

... (and his photo was on the wall behind him!) #AusOpen pic.twitter.com/AUizfZpKEq

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 29, 2020