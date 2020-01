Australian Open: Πρώτος ημιτελικός για Μουγκουρούθα στη Μελβούρνη (vids)

Στον πρώτο ημιτελικό της καριέρας της στο ΑΟ θα παίξει την Παρασκευή η Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα.

Η τενίστρια από την Ισπανία που έχει γεννηθεί στο Καράκας επικράτησε με 7-5, 6-3 της Αναστασίας Παβλιουτσένκοβα και θα παίξει στον ημιτελικό με την Σιμόνα Χάλεπ.

Η πρώην Νο1 παίκτρια που έχει κερδίσει τόσο το Wimbledon όσο και το Roland Garros επέστρεψε στο top-20 ενώ η Μαρία Σάκκαρη δεν θα εισέλθει τελικά σ' αυτό μετά από την πρόκροση της στον 4ο γύρο αλλά θα κάνει νέο ρεκόρ καριέρας τη Δευτέρα στο Νο21!

Για την ιστορία η Μουγκουρούθα έχει 3-2 νίκες επί της Χάλεπ με την Σιμόνα να την κερδίζει για τελευταία φορά στον ημιτελικό του Roland Garros 2018 με 6-1, 6-4.

