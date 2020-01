Australian Open: Συνεχίζει για την κούπα η Χάλεπ (vids)

Στον 8 ημιτελικό της καριέρας της σε Grand Slam προκρίθηκε η Σιμόνα Χάλεπ.

Η Ρουμάνα που έχει κερδίσει τόσο το Wimbledon όσο και το Roland Garros επικράτησε με 6-1, 6-1 στον προημιτελικό του Australian Open της Ανέτ Κονταβέιτ και θα παίξει με την Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα για μια θέση στον τελικό.

Η Χάλεπ είχε φτάσει στον τελικό το 2018 αλλά είχε ηττηθεί από την Καρολίν Βοζνιάκι.

Το παιχνίδι με την Εσθονή είχε διάρκεια μόλις 53'. Οι άσοι ήταν 5-0 για την Χάλεπ και οι winners 15-12 για την Κονταβέιτ.

Η Εσθονή 15-10 αβίαστα λάθη ενώ τα μπρέικ ποιντ ήταν 0/1 και 5/11 για την Ρουμάνα.

Near Perfect @Simona_Halep remains undefeated against Kontaveit as she dominates 6-1 6-1 in a speedy 53 minutes to reach her second final four in Melbourne.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/vyoQgO2IUq

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020