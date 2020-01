Με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο είπε το τελευταίο αντίο στον φίλο του Κόμπι Μπράιαντ ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος τενίστας που από τις πρώτες ώρες μετά από την απώλεια του φίλου του δήλωσε συγκλονισμένος εμφανίστηκε στη Rod Laver Arena για να παίξει με τον Μίλος Ράονιτς μ΄ένα ... ειδικό φούτερ.

Πάνω στο φούτερ της προθέρμανσης έγραφε τα αρχικά του Κόμπι Μπράιαντ, είχε το 8 και το 24, τα νούμερα στις φανέλες του πρώην άσου των Lakers αλλά και μια καρδιά.

Tonight, it's @DjokerNole's turn to honor the late Kobe Bryant. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/IDzxsWhm6i

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020