Australian Open: Πρώτος ημιτελικός για την Μπάρτι στη Μελβούρνη (vids)

Με την 7η προσπάθεια τα κατάφερε. Η Άσλεϊ Μπάρτι συμμετέχει φέτος ως Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο Australian Open και για πρώτη φορά στην καριέρα της είναι στα ημιτελικά!

Η Αυστραλή τενίστρια που κέρδισε το Roland Garros 2019 αλλά είχε ως ρεκόρ τα προημιτελικά στο ΑΟ επικράτησε στον προημιτελικό με 7-6 (6), 6-2 της Πέτρα Κβίτοβα σε 1.44' και έχει πλέον όλα τα φόντα για να πάρει και τον τίτλο.

Η Μπάρτι θα παίξει στον ημιτελικό της Πέμπτης με την Σοφία Κένιν η οποία με την σειρά της επικράτησε με 6-4, 6-4 της Τζαμπέρ!

Στα μεταξύ τους παιχνίδια που είναι 5 η Μπάρτι έχει 4 νίκες. Θα είναι η πρώτη μάχη τους στη Μελβούρνη ενώ αξίζει να θυμίσουμε ότι η Αυστραλή είχε κερδίσει την Αμερικανίδα με 2-1 σετ στον προημιτελικό στο Roland Garros 2019.

Nerves of steel. @ashbarty saves five break points vs Kvitova to hold for 4-3 after a nearly ten minute service game.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/PlAAGZTXxy

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020