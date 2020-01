Ναδάλ - Κύργιος 3-1: Στα προημιτελικά ο Ράφα (vids)

Για 12η φορά στην καριέρα του ο Ράφα Ναδάλ προκρίθηκε στους "8" στο Australian Open αφού επικράτησε με 6-3, 3-6, 7-6 (6), 7-6 (4) του Νικ Κύργιου στη Μελβούρνη.

Ο Ισπανός Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης κόντρα στον Αυστραλό έφτασε στην 5η νίκη στα μεταξύ τους παιχνίδια (8).

O αγώνας τους είχε διάρκεια 3.38'. Ο Κύργιος είχε 25-12 άσους και 43-27 αβίαστα λάθη. Ο Ναδάλ έφτασε σε 64-50 winners ενώ οι πόντοι ήταν 147-124.

Στο 1ο σετ ο Ράφα θα φτάσει με μπρέικ στο 3-1 και σχετικά εύκολα στο 6-3. Το 2ο ήταν για τον Νικ ο οποίος και εκείνος θα κάνει μπρέικ στο 3-1, εν συνεχεία θα πάει στο 4-1, και θα ισοφαρίσει (6-3).

Το 3ο σετ θα κριθεί στο τάι μπρέικ. Στο 10ο γκέιμ ο Κύργιος χαρίζει σετ πόιντ στον Ράφα αλλά εκείνος με διπλό λάθος χάνει την ευκαιρία για το 6-4 και θα ισοφαριστεί σε 5-5! . Στο τελευταίο σετ ο Ναδάλ με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-1. Ο Κύργιος όμως θα επιστρέψει από το 5-3 και θα πάρει προβάδισμα με 6-5!

Ο Ναδάλ ισοφαρίζει σε 6-6 και στέλνει τον αγώνα στο τάι μπρέικ. Εκεί ήταν καλύτερος. Θα φτάσει σε διπλό ματς πόιντ (6-4) και θα πάρει το παιχνίδι! Ο Ναδάλ στον επόμενο γύρο θα παίξει με τον Ντομινίκ Τιμ ο οποίος επικράτησε με 6-2, 6-4, 6-4 του Γκαέλ Μονφίς.

Για τον Ράφα αυτός θα είναι ο 41ος προημιτελικός του σε Grand Slam.

They don't call him the world No.1 for nothing After 3 hours and 38 minutes @RafaelNadal def. Nick Kyrgios 6-3 3-6 7-6(6) 7-6(4) to advance to his 12th #AusOpen quarterfinal.#AO2020 pic.twitter.com/a14tlkZWKt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020

@RafaelNadal is one set away from reaching his 41st Grand Slam quarterfinal which will level him with @JimmyConnors. Only Federer & Djokovic have been to the final eight more. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/9DK2ubvbJu — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020

.@RafaelNadal doing Rafael Nadal things. The World No. 1 has struck 37 winners to just 16 unforced errors so far. And Kyrgios has an impressive 30 winners to 17 unforced errors. It's tennis of the highest quality.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/B2oYQjWimk — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020

We've seen that shot before!@NickKyrgios gives Nadal a taste of his own medicine en route to holding at 3-3 in the third.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/XwZ43NmSzb — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020

NK Rising@NickKyrgios leads Nadal 5-2 in the second after dropping the first. How many sets are we going to be treated to tonight?#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/U1L8kV84QI — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020