Γκάουφ - Κένιν 1-2: Στον Αμερικανικό "εμφύλιο" πρυτάνευσε η Σοφία (vids)

Γκάουφ-Κένιν σημειώσατε διπλό... Η Σοφία Κένιν επικράτησε με 6-7 (5), 6-3, 6-0 της Κόκο Γκάουφ στον 4ο γύρο και είναι για πρώτη φορά στην καριέρα της στον προημιτελικό του Australian Open αλλά και σε Grand Slam συνολικά.

Οι δυο Αμερικανίδες έδωσαν τρομερή μάχη. Η 15χρόνη Γκάουφ στην 1η της συμμετοχή στο Australian Open έφτασε έως τον 4ο γύρο βγάζοντας νοκ άουτ στον 1ο γύρο την Βένους Ουίλιαμς και στον 3ο την κάτοχο του τίτλου Ναόμι Οσάκα.

Στον αγώνα της με την Κένιν ξεκίνησε εξαιρετικά. Πήρε στο τάι μπρέικ το 1ο σετ αλλά η συνέχεια δεν ήταν η ίδια. Η Σοφία έβαλε τα δυνατά της και με 6-3, 6-0 σε 2.09 έφτασε στην πηγή και θα παίξει την Τρίτη με την Τυνήσια Τζαμπέρ η οποία απέκλεισε την Κινέζα Γουάνγκ με 7-6 (4), 6-1.

Η 21χρόνη Σοφία που γεννήθηκε στη Μόσχα αλλά μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη με την 3η της προσπάθεια στο ΑΟ κατάφερε να είναι στους "8".

Η Γκάουφ που μετά από το Wimbledon 2019 έχει ως παρακαταθήκη και τον 4ο γύρο στο ΑΟ 2020, είχε 7-1 άσους αλλά και 7-3 διπλά λάθη.

Είχε 1/4 μπρέικ ποιντ και η αντίπαλος της 5/12. Οι winners ήταν 39-28 για την 15χρόνη η οποία όμως υπέπεσε σε 48 αβίαστα λάθη έναντι 22 της αντιπάλου της.

Οι πόντοι ήταν 101-81 για την Κένιν.

Soak it in @Ons_Jabeur advances to her first career Grand Slam quarterfinal 7-6(4) 6-1 over Wang to set a date with Sofia Kenin. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/eOAs0hrm2n

We'll see you on the doubles court. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/f97HUhfstv

Superlative tennis from 14th seed @SofiaKenin to def. Coco Gauff 6-7(5) 6-3 6-0 to advance to her first ever Grand Slam quarterfinal! #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/Q3Rg4Nx9vy

A spring in her step @SofiaKenin breaks Gauff in the opening game of the decisive third set. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/M1kZ6TyM3i

Her daughter just saved set point & holds for 3-5 in the second. Kenin will serve for the second set. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/jX3RtbbOUn

. @CocoGauff 's mum barely breathing is all of us.

This match is a & we are here for it!@CocoGauff wins the first set 7-6(5) over Kenin.

The American teenager is one set away from a career-first Grand Slam quarterfinal!#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/uMtTJlsgpv

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020