Ναδάλ - Κύργιος: Με φανέλα LeBron προπονήθηκε ο Νικ (vids)

Χαλαρός αλλά έτοιμος για την μεγάλη μάχη του με τον Ναδάλ είναι ο Νικ Κύργιος.

Ο Αυστραλός τενίστας προπονήθηκε την Κυριακή με μουσική και φορούσε την φανέλα του "Βασιλιά" LeBron.

Ο Νικ θα παίξει για 8η φορά με τον Ισπανό και ο νικητής θα είναι στους "8" του Australian Open. Ο Ναδάλ είναι στο 4-3 αλλά ο Αυστραλός παίζει στην έδρα του.

Αναμφίβολα είναι το παιχνίδι της ημέρας (Δευτέρα) και θα ξεκινήσει στις 10:00 φυσικά στη Rod Laver Arena.

Beats pratice.@NickKyrgios in the zone as he prepares for his fourth round match up with Rafael Nadal.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/Bp81ql6PUU

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020