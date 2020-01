Australian Open: Για 46η φορά στους "8" ο Τζόκοβιτς (vids)

Για 46η φορά σε Grand Slam και για 11η στο Australian Open ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι στον προημιτελικό!

Ο Σέρβος (Νο2) της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 6-3, 6-4, 6-4 του Ντιέγκο Σβάρτσμαν σε 2.06 και συνεχίζει για την υπεράσπιση του τίτλου που κέρδισε το 2019.

Επόμενος αντίπαλος στον προημιτελικό της Τρίτης θα είναι ο Μίλος Ράονιτς.

Ο Καναδός που απέκλεισε τον Στέφανο Τσιτσιπά στον 3ο γύρο επικράτησε με 6-4, 6-3, 7-5 του Μίλον Ράονιτς και θ΄αγωνιστεί για 2η σερί αλλά και για 5η φορά στην καριέρα του σε προημιτελικό στη Μελβούρνη.

Τζόκοβιτς και Ράονιτς έχουν συναντηθεί 9 φορές και ο Σέρβος έχει 9 νίκες!

Στο Australian Open έπαιξαν στον προημιτελικό του 2015 με τον "Νόλε" να κερδίζει με 3-0 σετ.

We're not D-joking @DjokerNole advances to the final for the 11th time, def. Diego Schwartzman 6-3 6-4 6-4.

Milos Raonic awaits.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/e4mcMrUMJG

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020