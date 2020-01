Australian Open: Έσβησε το όνειρο για την Σβιτολίνα (vids)

Μετά από δυο συνεχόμενες χρονιές στα προημιτελικά η Ελίνα Σβιτολίνα αποκλείστηκε στον 3ο γύρο του Australian Open.

Η Ουκρανή (Νο6) δεν έχασε το εισιτήριο από κάποια τυχαία τενίστρια αλλά από την Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα.

Η Ισπανή (Νο32) που ήταν στο Νο1 και έχει 2 τίτλους Grand Slam επικράτησε με 6-1, 6-2 σε 1.07 και είναι στον 4ο γύρο.

Στο προπονητικό τιμ της Σβιτολόνα είναι πλέον και ο Μάρκος Παγδατής ο οποίος είδε τον αγώνα μαζί με τον σύντροφο της Γκαέλ Μονφίς ο οποίος όμως προκρίθηκε στους "16".

Εκτός συνέχειας έμεινε και η Μπέντσιτς που αποκλείστηκε από την Κόνταβειτ με 6-0, 6-1!

