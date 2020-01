Ένα top-10 ζευγάρι προέκυψε στον 4ο γύρο του Australian Open στο ταμπλό των ανδρών.

Ο Ντομινίκ Τιμ (Νο5) θα συναντήσει την Δευτέρα τον Γκαέλ Μονφίς (Νο10) με έπαθλο μια θέση στους "8".

Ο Αυστριακός επικράτησε 6-2, 6-4, 6-7 (5), 6-4 του Αμερικανού Φριτζ στον 3ο γύρο ενώ με τη σειρά του ο Γάλλος πέρασε με 7-6 (2), 6-4, 6-3 τον σκόπελο του Γκούλμπις και συνεχίζει στο τουρνουά.

Για την ιστορία ο Μονφίς δεν έχει κερδίσει ποτέ τον Τιμ και το σκορ είναι στο 5-0 υπέρ του Αυστριακού!

