Ναδάλ: «Ο Φέντερερ είναι ο Φέντερερ» (vid)

Ο Ράφα Ναδάλ ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος στη συνέντευξη τύπου μετά από τη νίκη του επί του Καρένο Μπούστα και σχολίασε και τον αγώνα της προηγούμενης ημέρας ανάμεσα στον Φέντερερ και στον Μίλμαν.

Ο Ισπανός τενίστας ρωτήθηκε σχετικά και είπε ότι "Ο Φέντερερ είναι ο Φέντερερ", αφού από το 4-8 στο super τάι μπρέικ έφτασε στο 10-8 και παραδέχτηκε πως ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι και για τον Αυστραλό.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης πέρασε ήμερα το βράδυ της Παρασκευής στη Μελβούρνη στο δωμάτιο του βλέποντας τον σπουδαίο αγώνα...

Ο Ναδάλ μπορεί να συναντήσει τον Φέντερερ μονάχα στον τελικό της 2ης Φεβρουαρίου αλλά ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος ειδικά για τον Ελβετό που έχει στην πλευρά του στο ταμπλό και τον Τζόκοβιτς.

"Federer is Federer" @RafaelNadal said he spent Friday night in, with room service & Federer Millman on the

